زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

زلزال مصر 2023 .. المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، وقوع زلزال بقوة 4.4 على مقياس ريختر اليوم الأربعاء.

زلزال مصر 2023

المعهد أوضح أن الهزة وقعت في الرابعة والنصف فجرًا، وشعر بها سكان غالبية المحافظات، مشيرًا إلى أنها وقعت على بعد 265 كيلومترًا شمال غرب مطروح شمال غرب البلاد وعلى عمق 13 كيلومترًا، ما يطرح تساؤلا حول صحة تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس.

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للمزيد حول زلزال مصر 2023 ومدى مصداقية العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بعد صدق تنبئه بـ زلزال المغرب شاهد الفيديوجراف التالي: