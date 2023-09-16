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رئيس التحرير
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زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

8 قرارات من الرئيس
8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. 

قرارات السيسي

كما وجه بزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

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للمزيد حول تفاصيل قرارات السيسي الثمانية المتعلقة بـ علاوة القطاع العام وزيادة المعاشات وعلاوة الموظفين شاهد الفيديوجراف التالي:

السيسي قرارات السيسي علاوة الموظفين علاوة القطاع العام زيادة المعاشات

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