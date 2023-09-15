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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

ترقب لمباراة السوبر
ترقب لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة .. حالة ترقب لـ مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي سيواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة، في المباراة التي ستجمعهما على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في السوبر الإفريقي، والتي ينتظرها الأهلاوية بشوق لمتابعة الصفقات الجديدة، خاصة إمام عاشور ورضا سليم .

الأهلي ضد اتحاد العاصمة

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون، للتنسيق لمباراة السوبر الإفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي ستجمعهما غد الجمعة، بالمملكة العربية السعودية، لتصبح عبارة " الاهلى ضد اتحاد العاصمه " هي الأكثر بحثا .

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للمزيد حول أهداف مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي التي يترقبها الجميع شاهد الفيديوجراف التالي:

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