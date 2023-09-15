حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة .. حالة ترقب لـ مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي سيواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة، في المباراة التي ستجمعهما على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في السوبر الإفريقي، والتي ينتظرها الأهلاوية بشوق لمتابعة الصفقات الجديدة، خاصة إمام عاشور ورضا سليم .

الأهلي ضد اتحاد العاصمة

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون، للتنسيق لمباراة السوبر الإفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي ستجمعهما غد الجمعة، بالمملكة العربية السعودية، لتصبح عبارة " الاهلى ضد اتحاد العاصمه " هي الأكثر بحثا .

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للمزيد حول أهداف مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي التي يترقبها الجميع شاهد الفيديوجراف التالي: