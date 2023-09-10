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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المغرب مجرد بروفة.. اعرف قوة زلزال الفناء وكيف سيمزق القشرة الأرضية «فيديوجراف»

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أثار زلزال المغرب الذي تسبب بمقتل وإصابة المئات، فيما تقبع أسر بأكملها تحت الأنقاض، موجة من الذعر والخوف من مصير مشابه قد يضرب أي جزء من الكرة الأرضية. وبدأ الجميع يفكر في سيناريوهات الدمار المحتملة، وما إذا كان من الممكن حدوث زلزال قد يتسبب بدمار الأرض، وسط مخاوف وتساؤلات عما إذا كانت قشرة الأرض قد أصيبت بالفعل بتصدعات خطيرة.

ما قبل زلزال المغرب 

وشهدت الكرة الأرضية بشكل عام رقما قياسيا من الزلازل والهزات الارتدادية منذ بداية العام.

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للمزيد حول زلزال مراكش وماذا سيحدث حال وقوع زلزال الفناء وتأثيره على الكرة الأرضية وسكانها شاهد الفيديوجراف التالي: 

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