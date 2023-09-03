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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

غناء إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز .. خطف إبراهيم عادل نجم بيراميدز كل الأنظار بعد ظهوره في فيديو وهو يغني، حيث فاجأ اللاعب إبراهيم عادل الجميع بصوته الرائع.

غناء إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز

البعض طالب إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز بالاتجاه إلى الغناء بجانب لعب الكرة أيضا، ولاقى الفيديو الخاص باللاعب انتشارا كبيرا، وتفاعل معه عدد كبير نتيجة صوته، ويعد إبراهيم عادل واحد من أبرز اللاعبين، ونجح في التتويج بأفضل لاعب إفريقي، وذلك خلال مشاركته مع المنتخب الأوليمبي، ويعد محور اهتمام عدد كبير من الأندية، في مقدمتها الأهلي والزمالك.

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للمزيد حول فيديو غناء إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز الذي يسعى الأهلي والزمالك للتعاقد معه شاهد الفيديوجراف التالي: 

إبراهيم عادل غناء إبراهيم عادل بيراميدز نادي بيراميدز الأهلى

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