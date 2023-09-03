حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

وفاة محمد الفايد .. عاش الملياردير المصري محمد الفايد، حياة مليئة بالإنجازات والتحديات، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز 94 سنة، تاركًا وراءه إرثًا استثنائيًا، سنتعرف اليوم على قصة نجاح هذا الرجل الذي حلم بتحقيق تغيير كبير في عالم الأعمال والسفر.

ثروة محمد الفايد

محمد الفايد، الذي أطلق طموحه باتساع البحر المتوسط، وُلد في أسرة بسيطة، ومنذ نعومة أظفاره، كان يطل على ميناء الإسكندرية ويحلم بالسفر واكتشاف العالم والثراء. وبالفعل، شق طريقه بجدارة نحو تحقيق هذه الأحلام.

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