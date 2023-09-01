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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

ماذا قال حسام البدري
ماذا قال حسام البدري عن كولر

تصريحات حسام البدري عن النادي الأهلي ورحيل سيد عبدالحفيظ .. أكد حسام البدري، المدير الفني لنادي الزوراء العراقي، حاجة النادي الأهلي لرأس حربة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اقتراب نادي بيراميدز من حصد نتاج عمله السنوات الماضية.

تصريحات حسام البدري

حسام البدري قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد:" أشكر النادي الأهلي وجماهيره لأنه صاحب الفضل الكبير علي، أحسست بقدري الكبير بتواجدي في العراق من خلال النادي الأهلي".

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للمزيد حول تصريحات حسام البدري عن النادي الأهلي ورحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي وماذا قال عن بيراميدز وكولر شاهد الفيديوجراف التالي:

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