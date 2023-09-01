أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

تصريحات حسام البدري عن النادي الأهلي ورحيل سيد عبدالحفيظ .. أكد حسام البدري، المدير الفني لنادي الزوراء العراقي، حاجة النادي الأهلي لرأس حربة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اقتراب نادي بيراميدز من حصد نتاج عمله السنوات الماضية.

تصريحات حسام البدري

حسام البدري قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد:" أشكر النادي الأهلي وجماهيره لأنه صاحب الفضل الكبير علي، أحسست بقدري الكبير بتواجدي في العراق من خلال النادي الأهلي".

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