22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

خناقة أجايي مع مسؤولي نادي سموحة وتعليق رئيس النادي فرج عامر على ما حدث .. الساعات الماضية شهدت حدوث مشاجرة بين اللاعب النيجيري جونيور أجايي، لاعب سموحة الحالي ونجم الأهلي السابق، مع مسئولي الفريق السكندري.

خناقة أجايي في نادي سموحة

أجايي زار نادي سموحة من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ولكنها لم تثمر بالنجاح وأدت إلى تحطيمه للزجاج وتعرضه لإصابة في يده أدت إلى إجراءه 22 غرزة بها.

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للمزيد حول تفاصيل خناقة أجايي في نادي سموحة وماذا قال رئيس النادي فرج عامر عن الواقعة وإصابة أجايي شاهد الفيديوجراف التالي: