قصر وطائرة خاصة و6 امتيازات لـ محمد صلاح في عرض اتحاد جدة الثالث «فيديوجراف»

لا أحد يتحدث في الوسط الرياضي إلا عن صفقة محمد صلاح للانتقال إلى صفوف الدوري السعودي "دوري روشن" عبر بوابة نادي اتحاد جدة .. تقارير إعلامية كشفت عن تفاصيل العرض الثالث علي التوالي المقدم من نادي اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

صفقة محمد صلاح في الدوري السعودي

وذكرت التقارير الإعلامية أن العرض الثالث الذى تقدم به نادي اتحاد جدة لضم محمد صلاح شمل العديد من الامتيازات المالية للاعب ولنادي ليفربول الإنجليزي.

اقرأ أيضًا: رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي «فيديوجراف»

للمزيد حول تفاصيل صفقة محمد صلاح للانتقال إلى صفوف الدوري السعودي "دوري روشن" عبر بوابة نادي اتحاد جدة وماذا جاء في العرض الثالث من النادي السعودي شاهد الفيديوجراف التالي: