زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

لحظة مقتل زعيم فاجنر في روسيا .. صحيفة فوكس الألمانية أفادت بأن يفجيني بريجوجين قائد فاجنر كان يُجهّز خططًا لمجموعاته العسكرية في حال مقتله، ووفقًا لمصدر مقرب من بريجوجين "كان لدى إيفجيني بريجوجين خطة لعمليات Wagner PMC في حالة وفاته".

مقتل قائد فاجنر

الخبير العسكري الروسي أنطون جيراشينكو، قال إن تلك الخطة كانت على درجة عالية من السرية، ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الخطة، إلا لعدد محدود من قادة فاجنر، ومن المنتظر أن تتكشف تفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

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