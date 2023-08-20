تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

طار الإعلامي مدحت شلبي إلى السعودية للتعليق على الدوري السعودي .. المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، علق على التعاقد مع مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الدوري السعودي مع مدحت شلبي

تركي آل الشيخ كتب "قرار التعاقد مع مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل وافرحني وسعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفيه منذ أسبوعين … دوري عالمي يستحق معلقين مميزين".

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