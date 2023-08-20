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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

مدحت شلبي إلى الدوري
مدحت شلبي إلى الدوري السعودي

طار الإعلامي مدحت شلبي إلى السعودية للتعليق على الدوري السعودي .. المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، علق على التعاقد مع مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

الدوري السعودي مع مدحت شلبي

تركي آل الشيخ كتب "قرار التعاقد مع مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل وافرحني وسعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفيه منذ أسبوعين … دوري عالمي يستحق معلقين مميزين".

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للمزيد حول تعليق مدحت شلبي على الدوري السعودي وماذا كتب تركي آل الشيخ عن ضمه إلى قائمة المذيعين في السعودية للتعليق على مباريات الدوري السعودي شاهد الفيديوجراف التالي:

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