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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أنقذ الفنان أحمد العوضي 4 أشخاص من الغرق دخل إحدى قرى الساحل الشمالي بعد تعرضهم لسحب البحر.

العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق

نشرت صحف محلية عن مصادر في القري السياحية التي شهدت الحادث أن شابين وفتاتين تجاوزوا خط الأمان المرسوم في البحر وكان العوضي يجلس على الشاطئ إلى جوار زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عندما استغاث أحد الشباب لإنقاذهم، ليزداد البحث عن عبارة "أحمد العوضي إنستجرام". 

 

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للمزيد حول خبر الفنان أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق في الساحل الشمالي، والانتقادات الفنية الموجهة لأحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز شاهد الفيديوجراف التالي…

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