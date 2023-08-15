أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أنقذ الفنان أحمد العوضي 4 أشخاص من الغرق دخل إحدى قرى الساحل الشمالي بعد تعرضهم لسحب البحر.

العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق

نشرت صحف محلية عن مصادر في القري السياحية التي شهدت الحادث أن شابين وفتاتين تجاوزوا خط الأمان المرسوم في البحر وكان العوضي يجلس على الشاطئ إلى جوار زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عندما استغاث أحد الشباب لإنقاذهم، ليزداد البحث عن عبارة "أحمد العوضي إنستجرام".

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