تفاصيل رحلة شفاء بيلا حديد من مرض مُزمن.. معلومات صادمة عنه|فيديو جراف

معاناة بيلا حديد مع مرض لايم وتفاصيل رحلة شفائها.. عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصل الفلسطيني بيلا حديد، أعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن شفائها من مرض لايم، بعد مرور ما يقرب من 15 سنة على إصابتها به.

أعراض مرض لايم

بيلا حديد تحدثت حديثًا مطولًا عن معاناتها مع مرض لايم المزمن على مدى 15 سنة، مؤكدة أنه كان سببًا في غيابها عن عروض الأزياء الراقية في الفترة الأخيرة، ولكنها ستعود لاستئناف نشاطها عندما تشعر بأنها مستعدة.

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