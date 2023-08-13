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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

رسالة مهمة من أوكرانيا
رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى

حرب روسيا وأوكرانيا مازالت مشتعلة .. وآخر تطوراتها أن وضعت أوكرانيا لافتة جديدة على جزيرة الأفعى، لتشير بذلك إلى استعادتها من روسيا، في ظل استمرار هجوم روسيا على منطقة أوديسا الأوكرانية.

ما حكاية جزيرة الأفعى؟ 

بحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أقدمت قوات حرس الحدود الأوكرانية لوضع علم ولافتة تعيد إلى الأذهان ما حدث في الساعات الأولى من الغزو الروسي عندما استخدم أحد حراس الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في البحر الأسود عبارة منتقاة لرفض الاستسلام لسفينة حربية، وبدء حرب أوكرانيا.

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للمزيد حول تطورات حرب روسيا وأوكرانيا وما أهمية جزيرة الأفعى بالنسبة لـ روسيا وأوكرانيا شاهد الفيديوجراف التالي:

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