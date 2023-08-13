رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حرب روسيا وأوكرانيا مازالت مشتعلة .. وآخر تطوراتها أن وضعت أوكرانيا لافتة جديدة على جزيرة الأفعى، لتشير بذلك إلى استعادتها من روسيا، في ظل استمرار هجوم روسيا على منطقة أوديسا الأوكرانية.

ما حكاية جزيرة الأفعى؟

بحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أقدمت قوات حرس الحدود الأوكرانية لوضع علم ولافتة تعيد إلى الأذهان ما حدث في الساعات الأولى من الغزو الروسي عندما استخدم أحد حراس الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في البحر الأسود عبارة منتقاة لرفض الاستسلام لسفينة حربية، وبدء حرب أوكرانيا.

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