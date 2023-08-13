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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

سعد محمد لاعب الزمالك
سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان

سعد محمد، لاعب نادي الزمالك المصاب بالسرطان.. وجه الشاب سعد محمد، لاعب نادي الزمالك المصاب بالسرطان، رسالة مؤثرة بعدما هاجمه مرض السرطان اللعين مجددًا. 

وصية لاعب نادي الزمالك المصاب بالسرطان

سعد محمد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" "وصيتي الأولى والأخيرة.. حين يتوفاني الله، سامحوني واستروا عيوبي، وادعوا لي بالرحمة والمغفرة، وتذكروا صحبتي ومحبتي لكم دائماً".

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للمزيد حول تطورات الحالة الصحية لـ لاعب نادي الزمالك المصاب بالسرطان سعد محمد وماذا كتب في وصيته الأخيرة، شاهد الفيديوجراف التالي:

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