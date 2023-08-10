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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في ظروف غامضة.. وفاة أصغر مغنية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي وشقيقها «فيديوجراف»

liltay
liltay

سبب وفاة ليل تاي .. في ظروف غامضة لا تزال قيد التحقيق أعلنت عائلة مغنية الراب ليل تاي وفاتها وشقيقها جايسون تيان في بيان نشر عبر حساب "Lil Tay" على إنستجرام يتابعه حوالي 3 مليون ونصف المليون مطالبين المتابعين بـ"الخصوصية لسيطرة الحزن عليهم".

وفاة أصغر مغنية 

يبلغ عمر مغنية الراب 13 سنة، وتحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر البحث عبارة "ليل تاي إنستجرام" و"ليل تاي تيك توك". 

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للمزيد حول سبب وفاة ليل تاي وماذا قالت أسرتها عن وفاة ليل تاي ورد فعل جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي شاهد الفيديوجراف التالي:

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