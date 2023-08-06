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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ظهور آثار العلمين.. اكتشاف سفينة غارقة محملة بالنبيذ تعود للقرن الثالث قبل الميلاد|فيديوجراف

اكتشاف سفينة غارقة
اكتشاف سفينة غارقة أمام سواحل العلمين

كشف أثري جديد في العلمين عبارة عن سفينة غارقة محملة بعشرات الجرار التي تستخدم في تخزين النبيذ اليوناني موجودة تحت المياه منذ القرن الثالث قبل الميلاد قبالة السواحل المصرية.

آثار العلمين 

البعثة الأثرية المصرية من الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار، كشفت أثناء أعمال الغوص والمسح الأثري بأحد المواقع الغارقة بالبحر الأبيض المتوسط، والذي يبعد حوالي 650 مترًا من شاطئ منطقة العلمين، عن بقايا سفينة غارقة وعدد من الجرار (الأمفورات) من القرن الثالث قبل الميلاد.

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للمزيد حول آثار العلمين وما وجدته البعثة المصرية التابعة لوزارة الآثار من كشف أثري في العلمين وأهمية هذا الكشف شاهد الفيديوجراف التالي: 

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