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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

حريق تمثال بوذا
حريق تمثال بوذا

حريق معبد بوذا في الصين .. اندلع حريق مدمر في معبد بوذا العظيم في شاندان، بمقاطعة قانسو في الصين، ما أدى إلى احتراق تمثال بوذا العملاق البالغ عمره 1500 سنة. 

تفاصيل حريق تمثال بوذا في الصين

على الرغم من جهود 46 رجل إطفاء و9 سيارات إطفاء لاحتواء حريق معبد بوذا، تم تدمير العديد من الهياكل في المعبد، لكن تمثال بوذا المقدس الذي يعد الأكبر في الصين نجا جزئيا من حريق معبد بوذا.

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للمزيد حول تفاصيل حريق تمثال بوذا بسبب الحر غير المسبوق في الصين وماذا حدث لـ معبد بوذا وتعليق الصحافة الدولية على الحريق شاهد الفيديوجراف التالي:

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