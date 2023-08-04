من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

حريق معبد بوذا في الصين .. اندلع حريق مدمر في معبد بوذا العظيم في شاندان، بمقاطعة قانسو في الصين، ما أدى إلى احتراق تمثال بوذا العملاق البالغ عمره 1500 سنة.

تفاصيل حريق تمثال بوذا في الصين

على الرغم من جهود 46 رجل إطفاء و9 سيارات إطفاء لاحتواء حريق معبد بوذا، تم تدمير العديد من الهياكل في المعبد، لكن تمثال بوذا المقدس الذي يعد الأكبر في الصين نجا جزئيا من حريق معبد بوذا.

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