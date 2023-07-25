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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المطربة بوسي وأزماتها مع والدها وطليقها قبل الوفاة «فيديوجراف»

أزمات تلاحق المطربة
أزمات تلاحق المطربة بوسي

وفاة طليق بوسي .. توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وليد محمد عاشور الشهير بـ «فطين سعيد» طليق المطربة بوسي ووالد ابنها الوحيد ياسين. 

خلافات فطين وبوسي 

كانت هناك الكثير من الخلافات بين فطين وطليقته المطربة بوسي منذ أكثر من 5 سنوات وذلك بعد انفصالهم فنيا عقب الطلاق بينهما.

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للمزيد حول زيجات بوسي وسبب وفاة طليق بوسي فطين سعيد وتفاصيل الأزمة السابقة الخاصة بـ والد بوسي قبل وفاته شاهد الفيديوجراف التالي:

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