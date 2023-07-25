المطربة بوسي وأزماتها مع والدها وطليقها قبل الوفاة «فيديوجراف»

وفاة طليق بوسي .. توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وليد محمد عاشور الشهير بـ «فطين سعيد» طليق المطربة بوسي ووالد ابنها الوحيد ياسين.

خلافات فطين وبوسي

كانت هناك الكثير من الخلافات بين فطين وطليقته المطربة بوسي منذ أكثر من 5 سنوات وذلك بعد انفصالهم فنيا عقب الطلاق بينهما.

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