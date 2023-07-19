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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

انسحاب روسيا من اتفاق
انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب ينذر بمجاعة عالمية

انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يهدد بمجاعة عالمية .. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن انسحاب روسيا رسميا من اتفاق الحبوب المتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. 

تصدير الحبوب الأوكرانية

وقال جوتيريش - في بيان له: "سحب روسيا للضمانات الأمنيّة في البحر الأسود أمر مؤسف".

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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن اتفاقية الحبوب ستتوقف عن العمل اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 18 يوليو الجاري، مؤكدةً أن روسيا سحبت ضمانات سلامة الملاحة وإغلاق الممر الإنساني البحري شمال غرب البحر الأسود.

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للمزيد حول تطورات حرب روسيا وأوكرانيا وتأثير إلغاء اتفاق الحبوب وانسحاب روسيا منه على العالم وسط مخاوف من مجاعة عالمية شاهد الفيديوجراف التالي:

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