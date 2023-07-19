القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يهدد بمجاعة عالمية .. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن انسحاب روسيا رسميا من اتفاق الحبوب المتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

تصدير الحبوب الأوكرانية

وقال جوتيريش - في بيان له: "سحب روسيا للضمانات الأمنيّة في البحر الأسود أمر مؤسف".

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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن اتفاقية الحبوب ستتوقف عن العمل اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 18 يوليو الجاري، مؤكدةً أن روسيا سحبت ضمانات سلامة الملاحة وإغلاق الممر الإنساني البحري شمال غرب البحر الأسود.

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