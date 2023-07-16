قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

كشف محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى، عدد البلاغات التي قدمها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف ضد النادي الأهلي.

الأهلي ومرتضى منصور

محمد عثمان فتح النار على مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سي مصر”، وقال أن رئيس نادي الزمالك المعزول قدم ضد النادي الأهلي ورموزه أكثر من 500 بلاغ، جميعها تم حفظها.

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للمزيد حول بلاغ النادي الأهلي ضد ميدو بعد اتهامه للكابتن أسامة حسني بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وما رد فعل الأهلي ومستشاره القانوني شاهد الفيديوجراف التالي: