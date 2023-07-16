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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

مطالب بإلغاء حفل
مطالب بإلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

حفل ترافيس سكوت بالأهرامات .. الرابر الأمريكي ترافيس سكوت Travis Scott أعلن عن استعداده لإحياء حفل غنائي تحت سفح الأهرامات يوم 28 يوليو الجاري، بمناسبة إطلاق ألبومه الجديد تحت عنوان "يوتوبيا".

إلغاء حفل ترافيس سكوت بالأهرامات

هاشتاج #إلغاء_حفل_ترافيس تصدر تريند تويتر، وسط جدل حول حفل ترافيس سكوت بالأهرامات، حيث تضمنت التغريدات صورًا ومعلومات عن طقوس غريبة، واتهامات بتسخير حفلاته من أجل إقامة "طقوس شيطانية".

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للمزيد حول هاشتاج إلغاء حفل ترافيس سكوت بالأهرامات وما سبب المطالبة بإلغاء حفل ترافيس سكوت بالأهرامات والاتهامات الموجهة له شاهد الفيديوجراف التالي:

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