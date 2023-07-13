القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

قمة الأهلي ضد الزمالك .. يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قمة الأهلي ضد الزمالك

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي توّج بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، بينما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

اقرأ أيضًا: «سابته وهربت».. طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

للمزيد حول قمة الأهلي ضد الزمالك وموعد مباراة الأهلي والزمالك وتشكيل مباراة الأهلي والزمالك وموقف إليو ديانج ومروان عطية من المشاركة شاهد الفيديوجراف التالي: