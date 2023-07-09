ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

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الإخوان والتقارب
الإخوان والتقارب المصري التركي

التقارب المصري التركي.. أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور تركيا في 27 يوليو الجاري، بعد إعلان البلدين رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى تبادل السفراء.

التقارب المصري التركي 

وقال السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شين، إن لقاء الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان المرتقب، تطور طبيعي لتطور العلاقات بين البلدين، وذلك وسط تشديدات تركية على عناصر جماعة الإخوان الهاربين في أراضيها بعدم الهجوم على النظام المصري أو انتقاد الرئيس السيسي حفاظا على هذا التقارب المصري التركي. 

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للمزيد حول التقارب المصري التركي وموقف جماعة الإخوان في تركيا من هذا التقارب وماذا فعلت السلطات التركية مع إخوان تركيا حفاظا على التقارب المصري التركي بعد فوز أردوغان بولاية جديدة شاهد الفيديوجراف التالي:

تركيا الإخوان جماعة الإخوان أردوغان التقارب المصري التركي

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