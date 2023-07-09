ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

التقارب المصري التركي.. أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور تركيا في 27 يوليو الجاري، بعد إعلان البلدين رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى تبادل السفراء.

التقارب المصري التركي

وقال السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شين، إن لقاء الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان المرتقب، تطور طبيعي لتطور العلاقات بين البلدين، وذلك وسط تشديدات تركية على عناصر جماعة الإخوان الهاربين في أراضيها بعدم الهجوم على النظام المصري أو انتقاد الرئيس السيسي حفاظا على هذا التقارب المصري التركي.

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