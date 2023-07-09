الكاف كلمة السر.. الزمالك يقترب من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية «فيديوجراف»

يقترب نادي الزمالك من المشاركة في كأس العالم للأندية وتحقيق لقب الأكثر تتويجًا بكأس الكونفدرالية .. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أصدر قرارًا مهما بشأن بطولة الكونفدرالية الإفريقية بداية من الموسم الجديد، ويمثل بشرى سارة لفريق الزمالك.. فما القصة؟

نادي الزمالك يقترب من مجد تاريخي

الكاف أعلن عبر موقعه الرسمي عن إلغاء ملحق دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية، الذي كان يطبق في المواسم السابقة.

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