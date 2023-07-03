الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

المذيعة أميمة بدري تفقد النطق .. تعرضت المذيعة أميمة بدري لوعكة صحية بشكل مفاجئ دخلت على إثرها المستشفى.

مرض المذيعة أميمة بدري

المذيعة أميمة بدري فقدت النطق وخضعت لآشعة مقطعية على المخ ، وكشفت التقارير الطبية أنها فقدت النطق بسبب تعرضها إلى حزن وزعل شديدين، ليتركز البحث على جوجل على عبارات مثل "أميمة بدري فيسبوك"، و"أميمة بدري إنستجرام". و"أميمة بدري فيديو".

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للمزيد حول مرض المذيعة أميمة بدري وماذا كتبت على صفحتها بفيسبوك وماذا جاء في فيديو أميمة بدري شاهد الفيديوجراف التالي: