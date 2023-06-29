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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

صدى البلد

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان؟ سؤال يتردد عالميا في الوقت الراهن، بعد إعلان شركة Virgin Galactic قرب انطلاق أول رحلة تجارية استكشافية إلى الفضاء.

رحلة الفضاء الاستكشافية فيرجن جلاكتيك

شركة فيرجن جلاكتيك، وهي جزء من مجموعة فيرجن الملياردير ريتشارد برانسون، قالت إنها حددت نافذة إطلاق من 27 يونيو إلى 30 يونيو لرحلتها التشغيلية الأولى والتي أطلقت عليها اسم Galactic 01.

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للمزيد حول رحلة الفضاء الاستكشافية فيرجن جلاكتيك ومخاوف تكرار مأساة غرق الغواصة تيتان شاهد الفيديوجراف التالي:

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