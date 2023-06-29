هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان؟ سؤال يتردد عالميا في الوقت الراهن، بعد إعلان شركة Virgin Galactic قرب انطلاق أول رحلة تجارية استكشافية إلى الفضاء.

رحلة الفضاء الاستكشافية فيرجن جلاكتيك

شركة فيرجن جلاكتيك، وهي جزء من مجموعة فيرجن الملياردير ريتشارد برانسون، قالت إنها حددت نافذة إطلاق من 27 يونيو إلى 30 يونيو لرحلتها التشغيلية الأولى والتي أطلقت عليها اسم Galactic 01.

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