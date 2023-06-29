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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

رضا البحراوي وصاحبة
رضا البحراوي وصاحبة السعادة

حل المطرب الشعبي رضا البحراوي، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "دي إم سي"، ليتحدث عن علاقته بوالده ووالدته وأشقائه، لتتصدر الترند خلال الساعات الماضية عبارات "رضا البحراوي فيديو"، و"ناس مني ومن دمي"، ورضا البحراوي صاحبة السعادة". 

رضا البحراوي صاحبة السعادة

قال المطرب الشعبي رضا البحراوي، خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة” إن علاقته بأهله جيدة جدا، ويعتبر أنهم كل شئ في حياته، وان كل ما وصل إليه الآن بسبب رضاء والده ووالدته عليه.

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للمزيد حول حلقة رضا البحراوي وصاحبة السعادة وماذا قال عن أسرته وعدد زيجاته وأبنائه وأسرار حياته الشخصية وكيف بدأ الغناء ومهنته قبل دخول عالم الغناء شاهد الفيديوجراف التالي:

رضا البحراوي رضا البحراوي صاحبة السعادة ناس مني ومن دمي رضا البحراوي فيديو

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