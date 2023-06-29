لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

حل المطرب الشعبي رضا البحراوي، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "دي إم سي"، ليتحدث عن علاقته بوالده ووالدته وأشقائه، لتتصدر الترند خلال الساعات الماضية عبارات "رضا البحراوي فيديو"، و"ناس مني ومن دمي"، ورضا البحراوي صاحبة السعادة".

رضا البحراوي صاحبة السعادة

قال المطرب الشعبي رضا البحراوي، خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة” إن علاقته بأهله جيدة جدا، ويعتبر أنهم كل شئ في حياته، وان كل ما وصل إليه الآن بسبب رضاء والده ووالدته عليه.

اقرأ أيضًا: حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر «فيديوجراف»

للمزيد حول حلقة رضا البحراوي وصاحبة السعادة وماذا قال عن أسرته وعدد زيجاته وأبنائه وأسرار حياته الشخصية وكيف بدأ الغناء ومهنته قبل دخول عالم الغناء شاهد الفيديوجراف التالي: