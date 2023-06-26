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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

هل تنقلب قوات فاجنر
هل تنقلب قوات فاجنر على بوتين ؟

تمرد قوات فاجنر .. أفادت وكالة "تاس" الروسية، بانسحاب قوات "أحمد" قديروف الشيشانية من مدينة روستوف الروسية، بعد أن وصلتها أمس لإيقاف تمرد قوات فاجنر. 

تفاصيل انقلاب قوات فاجنر

في وقت سابق، أعلن حاكم فورونيج، ألكسندر جوسيف، الأحد، مغادرة قوات فاجنر المدينة الواقعة جنوبي روسيا.

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للمزيد حول تطورات حرب روسيا وأوكرانيا وتفاصيل تمرد قوات فاجنر  وكيف رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على انقلاب قوات فاجنر على قوات الجيش الروسي شاهد الفيديوجراف التالي:

فاجنر قوات فاجنر روسيا وأوكرانيا أوكرانيا قديروف

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