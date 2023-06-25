ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

هاجم حسين حبيب؛ نجله الفنان حسام حبيب وذلك عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

كتب حسين حبيب: "اللهم أرنا في كل ظالم عجائب قدرتك؛ وفي كل ابن عاق ظالم لأبيه".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقه زوجها حسام حبيب.

للمزيد حول ما كتبه والد حسام حبيب، زوج شيرين عبد الوهاب، وسبب هذا الهجوم على حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، شاهد الفيديوجراف التالي: