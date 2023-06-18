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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

صدى البلد

موعد وقفة عرفة.. أيام قليلة تفصلنا عن موعد عيد الأضحى 2023، حيث يحرص الكثير من المواطنين دائمًا على معرفة كل ما يخص موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات مهمة لديهم ويحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية في الدولة. 

موعد عيد الأضحى 2023

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أفاد بأن موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية سيكون متوافقًا في أغلب الدول العربية والإسلامية، حيث ستكون وقفة عرفة للعام الحالي 1444 هجرية، لكن هناك 11 دولة ستخالف موعد وقفة عرفة وموعد عيد الأضحى 2023 . 

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للمزيد حول موعد وقفة عرفة وموعد عيد الأضحى وماذا قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بشأن موعد رؤية هلال ذو الحجة 1444؟ شاهد الفيديوجراف التالي:

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