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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

الحاجة ابتسام
الحاجة ابتسام

أزمة الحاجة ابتسام.. تقيم الحاجة ابتسام مع ابنها وزوجته وأبنائه في شقة صغيرة ومتهالكة بالدور الأرضي في منطقة فيصل، تعاني من زيادة وزن مفرطة وصل وزنها إلى حوالي 180 كيلو جرام، مما يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية مثل مشاكل في القلب والكبد. 

شكاوى صدى البلد

قالت ابتسام لعدسة "صدي البلد" إنه لا يوجد تشخيص صحيح لحالتها حتى الآن، حيث يختلف كل تشخيص من طبيب إلى آخر.

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للمزيد حول استغاثات المواطنين وشكاوى صدى البلد التي تنشرها نافذة "بين الناس" في موقع صدى البلد وماذا قالت الحاجة ابتسام في شكواها شاهد الفيديوجراف التالي:

الحاجة ابتسام صدى البلد بين الناس شكاوي صدي البلد أستغاثات المواطنين

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