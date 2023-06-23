وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

أزمة الحاجة ابتسام.. تقيم الحاجة ابتسام مع ابنها وزوجته وأبنائه في شقة صغيرة ومتهالكة بالدور الأرضي في منطقة فيصل، تعاني من زيادة وزن مفرطة وصل وزنها إلى حوالي 180 كيلو جرام، مما يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية مثل مشاكل في القلب والكبد.

شكاوى صدى البلد

قالت ابتسام لعدسة "صدي البلد" إنه لا يوجد تشخيص صحيح لحالتها حتى الآن، حيث يختلف كل تشخيص من طبيب إلى آخر.

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