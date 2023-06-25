لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

أخبار الغواصة تيتان .. أخصائية جثث محترفة كشفت عن تفاصيل ما يحدث لجسم الإنسان عندما تنفجر غواصة بعد وفاة خمسة من أصحاب المليارات داخل سفينة OceanGate.

أخبار الغواصة تيتان

لورين إليزا ، التي تلقت على الإنترنت أسئلة من المتابعين بعد التأكد من أن الركاب الذين استقلوا غواصة "تيتان" المشؤومة لقوا مصرعهم في "انفجار داخلي كارثي".

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للمزيد حول تفاصيل انفجار الغواصة تيتان وماذا حدث بعد غرق الغواصة تيتان وماذا عن مصير أجساد ضحايا غرق الغواصة تيتان شاهد الفيديوجراف التالي: