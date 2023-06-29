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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

النجم العالمي جوليان
النجم العالمي جوليان ساندز

تفاصيل وفاة جوليان ساندز .. السلطات المحلية بولاية كاليفورنيا في أمريكا أعلنت العثور على جثة النجم العالمي جوليان ساندز، الذي اختفى في يناير الماضي. 

تفاصيل وفاة جوليان ساندز

الشرطة أفادت في بيان، أن عملية التعرف على الجثة التي عثر عليها في جبل بالدي في 24 يونيو الجاري، اكتملت، وأظهرت نتائجها أنها للممثل جوليان ساندز، لكن حتى الآن تجري التحقيقات حول السبب الحقيقي وراء وفاته.

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للمزيد حول تفاصيل وفاة جوليان ساندز وماذا قالت الشرطة عن ملابسات العثور على جثته وصدمة جمهوره في أمريكا شاهد الفيديوجراف التالي:

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