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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

صدى البلد

تطورات سد النهضة .. الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، كشف عن تطور جديد بشأن سد إثيوبيا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

النيل وأزمة مصر وإثيوبيا

الدكتور شراقي أكد أن الأمطار في حوض النيل الأزرق بدأت في الزيادة، حيث تهطل حاليًا بمعدل 100 مليون م3/يوم، وازدادت بحيرة سد النهضة بمقدار يقترب من واحد مليار م3، ليصبح الإجمالي حتى نهاية يونيو نحو 14 مليار م3، ويتبقى 3 مليارات م3 نقص عن مخزون العام الماضي.

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للمزيد حول أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وماذا قال الدكتور عباس شراقي عن تطورات ملف سد إثيوبيا شاهد الفيديوجراف التالي:

سد النهضة سد إثيوبيا النيل مصر اثيوبيا

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