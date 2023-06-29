أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تطورات سد النهضة .. الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، كشف عن تطور جديد بشأن سد إثيوبيا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

النيل وأزمة مصر وإثيوبيا

الدكتور شراقي أكد أن الأمطار في حوض النيل الأزرق بدأت في الزيادة، حيث تهطل حاليًا بمعدل 100 مليون م3/يوم، وازدادت بحيرة سد النهضة بمقدار يقترب من واحد مليار م3، ليصبح الإجمالي حتى نهاية يونيو نحو 14 مليار م3، ويتبقى 3 مليارات م3 نقص عن مخزون العام الماضي.

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