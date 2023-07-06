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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

جانب من خناقة فندق
جانب من خناقة فندق الغردقة

خناقة الغردقة .. غرفة المنشآت الفندقية أكدت أن مقطع فيديو خناقة الغردقة المتداول في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عن نشوب مشاجرة داخل مطعم أحد المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بسبب تقديم المطعم لنوعية لحوم غير صالحة وفاسدة لنزلائه من الزائرين، غير صحيح وعار تمامًا من الصحة.

تفاصيل خناقة الغردقة

الغرقة أوضحت في بيان رسمي أن لجنة مُشكلة من مسؤولي كل من وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية، توجهت لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدى جودتها، وبيان صحة ما تردد من كونها لحم حمير من عدمه.

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للمزيد حول فيديو خناقة الغردقة وماذا فعل رواد فندق الغردقة وما صحة تقديم لحم حمير لنزلاء الفندق على أنها لحوم بلدية شاهد الفيديوجراف التالي:

فندق الغردقة خناقة الغردقة خناقة الغردقة لحم حمير

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