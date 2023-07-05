«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

هروب والدة طفل مسلسل الثمن .. مأساة يعيشها هادي مقداد طفل مسلسل الثمن، حيث قال "ماما أرجوكي ارجعي"، وبكى على الهواء بعد هجران والدته له وأخيه 3 أعوام ورجائه لها بالعودة بعدما حظرت رقمه.

هروب والدة طفل مسلسل الثمن

الطفل هادي مقداد، الذي قام بأداء دور “إبراهيم” خلال أحداث مسلسل “الثمن”، تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عبّر خلال لقاء تليفزيوني أجراه عبر قناة لنا عن افتقاده لوالدته التي هجرته وأخاه منذ ثلاث سنوات، ليتصدر التريند عبارة "والدة هادي مقداد".

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