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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

هادي مقداد طفل مسلسل
هادي مقداد طفل مسلسل الثمن

هروب والدة طفل مسلسل الثمن .. مأساة يعيشها هادي مقداد طفل مسلسل الثمن، حيث قال "ماما أرجوكي ارجعي"، وبكى على الهواء بعد هجران والدته له وأخيه 3 أعوام ورجائه لها بالعودة بعدما حظرت رقمه.

هروب والدة طفل مسلسل الثمن

الطفل هادي مقداد، الذي قام بأداء دور “إبراهيم” خلال أحداث مسلسل “الثمن”، تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عبّر خلال لقاء تليفزيوني أجراه عبر قناة لنا عن افتقاده لوالدته التي هجرته وأخاه منذ ثلاث سنوات، ليتصدر التريند عبارة "والدة هادي مقداد".

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للمزيد حول تفاصيل هروب والدة طفل مسلسل الثمن هادي مقداد وماذا قال الطفل على الهواء عن والدته شاهد الفيديوجراف التالي:

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