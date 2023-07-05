«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

أسعار الساحل الشمالي .. انتقدت الفنانة جوري بكر الأسعار المبالغ فيها خلال قضاء عطلتها الصيفية في مصيف الساحل الشمالي رفقة زوجها، ونشرت عدة فيديوهات بإنستجرام وهاجمت أسعار بعض المحال التجارية في الساحل الشمالي.

مصيف الساحل الشمالي

جورى بكر علقت قائلة "أقول وافضفض ولا أسكت وأستمتع أصل أنا لو مقولتش هيحصل لي حاجة في نفسيتي وأنا نفسيتي اليومين دول مش مستحملة الصراحة بس الواحد لما يفضفض بيرتاح بس انا ممكن أرتاح وغيري يتضايق وأنا مضطرة أجي الساحل عشان جوزي بيحب الساحل الشمالي".

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للمزيد حول أسعار الساحل الشمالي والانتقادات التي وجهتها الفنانة جوري بكر لـ أسعار الساحل الشمالي وماذا قالت عن سعر زجاجة المياه شاهد الفيديوجراف التالي: