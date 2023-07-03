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حسن الخاتمة.. لحظة وفاة مهندس بعد أدائه الصلاة في ملعب كرة قدم «فيديوجراف»

وفاة مهندس عقب أدائه
وفاة مهندس عقب أدائه الصلاة في ملعب كرة قدم

وفاة مهندس سوري عقب الصلاة .. فارق مواطن سوري الحياة في بلدة تفتناز بريف إدلب خلال ممارسته رياضة كرة القدم، عقب أدائه فرض الصلاة داخل الملعب قبل استئنافه اللعبة مجدداً وتعرضه لنوبة قلبية مفاجئة. 

تفاصيل وفاة مهندس سوري عقب الصلاة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً التقطته كاميرات مراقبة داخل ملعب كرة قدم، ورصدت فيه لحظة وفاة المهندس "محمد علي برد" أثناء لعبه كرة القدم داخل "ملعب خماسي" في بلدة تفتناز شمال شرقي إدلب.

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للمزيد حول لحظة وفاة مهندس سوري عقب الصلاة في أحد ملاعب إدلب ورد فعل زملائه شاهد الفيديوجراف التالي:

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