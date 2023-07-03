حسن الخاتمة.. لحظة وفاة مهندس بعد أدائه الصلاة في ملعب كرة قدم «فيديوجراف»

وفاة مهندس سوري عقب الصلاة .. فارق مواطن سوري الحياة في بلدة تفتناز بريف إدلب خلال ممارسته رياضة كرة القدم، عقب أدائه فرض الصلاة داخل الملعب قبل استئنافه اللعبة مجدداً وتعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

تفاصيل وفاة مهندس سوري عقب الصلاة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً التقطته كاميرات مراقبة داخل ملعب كرة قدم، ورصدت فيه لحظة وفاة المهندس "محمد علي برد" أثناء لعبه كرة القدم داخل "ملعب خماسي" في بلدة تفتناز شمال شرقي إدلب.

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