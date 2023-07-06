فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

جنازة علاء عبدالخالق .. على مدار الساعات الماضية أثيرت حالة من الجدل حول إحياء الفنان إيهاب توفيق حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، وتردد أن هذا الحفل تزامن مع ليلة وفاة علاء عبدالخالق.

حفل إيهاب توفيق

الفنان إيهاب توفيق كان قد أحيا الحفل قبل وفاة الفنان علاء عبدالخالق، وتواجد في الجنازة وتشيع الجثمان.

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