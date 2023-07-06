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رئيس التحرير
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فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

جنازة علاء عبدالخالق .. على مدار الساعات الماضية أثيرت حالة من الجدل حول إحياء الفنان إيهاب توفيق حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، وتردد أن هذا الحفل تزامن مع ليلة وفاة علاء عبدالخالق. 

حفل إيهاب توفيق 

الفنان إيهاب توفيق كان قد أحيا الحفل قبل وفاة الفنان علاء عبدالخالق، وتواجد في الجنازة وتشيع الجثمان.

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للمزيد حول عزاء علاء عبدالخالق وحفل إيهاب توفيق الذي تزامن ووفاة علاء عبدالخالق وحقيقة هذا الأمر وماذا قالت السوشيال ميديا شاهد الفيديوجراف التالي:

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فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

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