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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

سطلانة الأهلي تغزو
سطلانة الأهلي تغزو العالم

سطلانة قطر .. لاعبو منتخب قطر حققوا فوزًا مهمًا على حساب منتخب المكسيك بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية، المقامة حاليًا في أمريكا. 

سطلانة قطر 

لاعبو منتخب قطر احتفلوا بالفوز على المكسيك بأغنية سطلانة، على غرار احتفال لاعبي النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على فريق الوداد في النهائي.

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للمزيد حول أغنية الأهلي سطلانة قطر وسطلانة ريال مدريد وسطلانة هندسة طنطا وكيف انتشرت أغنية الأهلي سطلانة في العديد من أنحاء العالم شاهد الفيديوجراف التالي:

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