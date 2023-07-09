فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان الطفلة أميرة وليد في الساحل الشمالي.. كشفت كاميرات المراقبة عن سبب وفاة الطفلة أميرة وليد، ابنة مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، أثناء وجودها في منطقة الساحل الشمالي.

وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان

الفيديو أظهر أن الفتاة سقطت من سيارة جولف كار أثناء وجودها بداخلها للتنزه داخل القرية، ما عرضها إلى إصابات بالغة، حيث سقطت الفتاة من السيارة نتيجة تعرّضها لحالة إغماء أثناء ركوب السيارة.

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