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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

علاء عبدالخالق
علاء عبدالخالق

سبب وفاة علاء عبدالخالق.. كشف الفنان حسام حسني، سرًا عن الفنان الراحل علاء عبد الخالق، قبل ارتقائه، مؤكدًا أنه لم يفقد بصره.

حسام حسني يكشف سبب وفاة علاء عبدالخالق

وقال حسام حسني، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "أون إي": "علاء عبد الخالق قبل وفاته بفترة طويلة، أصيب بجلطة، وتركت أثرًا بسيطًا على حركة يده.

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للمزيد حول تصريحات حسام حسني بشأن وفاة علاء عبدالخالق وماذا قال عن جنازة علاء عبدالخالق وعزاء علاء عبدالخالق ومن الذي كفّن علاء عبدالخالق شاهد الفيديوجراف التالي:

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