دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

سبب وفاة علاء عبدالخالق.. كشف الفنان حسام حسني، سرًا عن الفنان الراحل علاء عبد الخالق، قبل ارتقائه، مؤكدًا أنه لم يفقد بصره.

حسام حسني يكشف سبب وفاة علاء عبدالخالق

وقال حسام حسني، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "أون إي": "علاء عبد الخالق قبل وفاته بفترة طويلة، أصيب بجلطة، وتركت أثرًا بسيطًا على حركة يده.

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