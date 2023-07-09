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رئيس التحرير
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إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

إمام عاشور
إمام عاشور

تفاصيل صفقة ضم إمام عاشور نجم الزمالك السابق، إلى صفوف النادي الأهلي، تحدث عنها الإعلامي هاني حتحوت، كاشفًا عن سر تأخر النادي الأهلي في الإعلان عن صفقة التعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط ميتلاند الدنماركي. 

صفقة إمام عاشور

حتحوت أوضح خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن الأهلي كثف من تحركاته من أجل الحصول على خدمات إمام عاشور نجم الزمالك السابق ولاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي الحالي، بعدما منحت إدارة الأهلي الضوء الأخضر لأمير توفيق مدير التعاقدات من أجل إنجاز الصفقة في أسرع وقت.

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للمزيد حول قرب انضمام إمام عاشور نجم الزمالك السابق ولاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي الحالي إلى صفوف الأهلي وموقف محمود الخطيب شاهد الفيديوجراف التالي:

امام عاشور الأهلى الزمالك ميتلاند الدوري المصري

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