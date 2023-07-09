عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفة على قناة LBC اللبنانية الفضائية، وتحدثت خلال اللقاء عن أسرار حياتها الفنية والخاصة بكل صراحة.

قصة التحرش بـ إيمان العاصي

إيمان العاصي كشفت خلال اللقاء عن تعرضها لـ التحرش من أحد جيرانها وهي طفلة صغيرة، وقالت إنها لا تنسى الواقعة ولا اسم الشخص رغم مرور سنوات على الواقعة.

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للمزيد حول ما قالته الفنانة إيمان العاصي عن دور دلال في مسلسل جعفر العمدة أمام محمد رمضان وماذا قالت عن تعرضها لـ التحرش شاهد الفيديوجراف التالي: