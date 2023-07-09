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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

إيمان العاصي
إيمان العاصي

حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفة على قناة LBC اللبنانية الفضائية، وتحدثت خلال اللقاء عن أسرار حياتها الفنية والخاصة بكل صراحة.

قصة التحرش بـ إيمان العاصي

إيمان العاصي كشفت خلال اللقاء عن تعرضها لـ التحرش من أحد جيرانها وهي طفلة صغيرة، وقالت إنها لا تنسى الواقعة ولا اسم الشخص رغم مرور سنوات على الواقعة.

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للمزيد حول ما قالته الفنانة إيمان العاصي عن دور دلال في مسلسل جعفر العمدة أمام محمد رمضان وماذا قالت عن تعرضها لـ التحرش شاهد الفيديوجراف التالي:

إيمان العاصي جعفر العمدة دلال زينة التحرش

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