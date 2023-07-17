«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

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مرض اللسان المشعر
مرض اللسان المشعر أو اللسان الأسود

اللسان المشعر .. بسبب إصابته بـ مرض اللسان المشعر أثارت صورة لسان رجل عجوز من ولاية أوهايو الأمريكية حالة من الذهول، عقب انتشارها بكثافة على منصات السوشيال ميديا.

مرض اللسان المشعر

مرض اللسان المشعر ظهر في الصورة الصادمة، حيث تحول لسان العجوز البالغ من العمر 64 سنة، إلى اللون الأخضر مع كونه مشعر أيضًا نتيجة رد فعل نادر على السجائر والمضادات الحيوية.

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