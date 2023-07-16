دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

فيروس قبرص المتسبب في نفوق القطط .. شهدت قبرص حادثا مأساويا تمثل في نفوق أكثر من 300 ألف قطة بسبب انتشار فيروس قاتل.

فيروس قاتل يقتل القطط

بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية، هناك مخاوف من انتقال فيروس قاتل إلى دول أخرى، بعدما قضي على مئات الآلاف من القطط منذ مطلع العام الجاري.

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