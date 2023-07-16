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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

فيروس القطط ينتشر
فيروس القطط ينتشر في قبرص

فيروس قبرص المتسبب في نفوق القطط .. شهدت قبرص حادثا مأساويا تمثل في نفوق أكثر من 300 ألف قطة بسبب انتشار فيروس قاتل. 

فيروس قاتل يقتل القطط

بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية، هناك مخاوف من انتقال فيروس قاتل إلى دول أخرى، بعدما قضي على مئات الآلاف من القطط منذ مطلع العام الجاري.

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للمزيد عن فيروس قبرص المتسبب في نفوق القطط وما أعراضه وسبب المخاوف من انتشاره في الدول المجاورة شاهد الفيديوجراف التالي:

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