الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

عاد اسم البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم نادي جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، للارتباط بالانضمام إلى النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي، وفقًا لتقارير صحفية.

مهارات جوستافو سوزا

وكان جوستافو سوزا على رادار النادي الأهلي، في الشتاء الماضي، بطلب من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لكن المفاوضات تعطلت بسبب الأمور الماليّة للصفقة.

اقرأ أيضًا: «هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

للمزيد حول مهارات جوستافو سوزا صفقة النادي الأهلي الجديدة الجاري التعاقد معها شاهد الفيديوجراف التالي: