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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

خناقة بحر الإسكندرية
خناقة بحر الإسكندرية

خناقة الإسكندرية .. تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لخناقة بين عدد من الأشخاص داخل البحر علي كوبري استاتلي بالاسكندرية عبر “فيسبوك”.

خناقة الإسكندرية فيديو

وظهر عدد من الاشخاص يحملون أسلحة بيضاء وشوم وكراسي بلاستيكية، ويضربون بعضهم ويتعدون بالسب والقذف داخل عرض البحر.

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للمزيد حول فيديو خناقة الإسكندرية داخل الشاطئ وماذا فعل أمن الإسكندرية حيال الواقعة وردود فعل رواد فيسبوك بعد انتشار فيديو خناقة البحر شاهد الفيديوجراف التالي:

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