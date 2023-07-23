شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

خناقة الإسكندرية .. تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لخناقة بين عدد من الأشخاص داخل البحر علي كوبري استاتلي بالاسكندرية عبر “فيسبوك”.

خناقة الإسكندرية فيديو

وظهر عدد من الاشخاص يحملون أسلحة بيضاء وشوم وكراسي بلاستيكية، ويضربون بعضهم ويتعدون بالسب والقذف داخل عرض البحر.

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للمزيد حول فيديو خناقة الإسكندرية داخل الشاطئ وماذا فعل أمن الإسكندرية حيال الواقعة وردود فعل رواد فيسبوك بعد انتشار فيديو خناقة البحر شاهد الفيديوجراف التالي: