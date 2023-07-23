أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

اختلال طقس أوروبا واندلاع حرائق الغابات بسبب التغير المناخي .. هذا الصيف يشهد موجات حر قياسية تجاوزت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة مدن، بينما وصلت إلى أكثر من 50 في مدن أخرى، وأدت إلى اندلاع حرائق ضخمة في الغابات والمناطق الريفية.

طقس أوروبا وحرائق الغابات

مع تزايد تأثير التغير المناخي على العالم، تعاني الصين وأوروبا من زيادة تكرار وشدة موجات الحر، التي تسبب خسائر بشرية ومادية وبيئية، وتهدد الأمن الغذائي والمائي والطاقي، كما تسبب التغير المناخي في فيضانات باكستان وفيضانات كندا.

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للمزيد حول حرئق الغابات وطقس أوروبا وفيضانات باكستان وفيضانات كندا الناجمة عن التغير المناخي والتحذيرات التي تطلقها السلطات لملايين السكان شاهد الفيديوجراف التالي: